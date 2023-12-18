  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Гаэль Монфис: Мне придётся сделать МРТ
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гаэль Монфис: Мне придётся сделать МРТ

Теннис

Теннисист высказался о травме

Гаэль Монфис: Мне придётся сделать МРТ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

74-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о повреждении, которое получил во время матча группового этапа финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS). Теннисист не смог завершить игру, так как подвернул голеностоп.

"Мне всё равно придётся сделать МРТ. Всегда неприятно получить травму на турнире и не иметь возможности снова выйти на корт. У меня растяжение связок первой степени, я принимаю противовоспалительные препараты. Прикладываю лёд к ноге, прохожу процедуру иглоукалывания. Я не думаю, что повреждение слишком серьёзное. Несколько дней отдыха и всё будет хорошо", — приводит слова Монфиса Tennis World USA.

Напомним, Гаэль Монфис вернулся в тур в сезоне-2023 после серии травм стопы, на которой спортсмен перенёс операцию в мае 2022 года. В этом году француз стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

По теме
yellow-arrow
Фонд Элины Свитолиной будет руководить сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг
yellow-arrow
Цуренко: Я буду очень счастлива, если меня пригласят в сборную в следующем году
yellow-arrow
Рафаэль Надаль сыграет на турнире ATP-500 в Барселоне
Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости