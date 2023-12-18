Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший тренер Серены Уильямс: Джокович пришёл и победил Федерера и Надаля, за это люди возненавидели его
Серб продолжает демонстрировать высокий класс игры
фото - flashscore.com.ua
Известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, высказался о негативном отношении болельщиков к сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.
"Рафаэль Надаль и Роджер Федерер были величайшими суперзвёздами тенниса, но Новак Джокович пришёл и победил обоих, и за это люди возненавидели его. Но думаю, его освистывали и по другим причинам. Новак говорит, что ему не нравится этот негатив, но иногда он сам заставляет толпу освистывать его, потому что это помогает Джоковичу во время матчей. Не стоит забывать, что Новак — национальный герой в Сербии. Это величайшее имя в теннисе, и нам будет его не хватать, когда Джокович перестанет заниматься этим видом спорта", — приводит слова Муратоглу Tennis Infinity.
Популярное сейчас
- Залужный сделал заявление о мобилизации: Нужно вернуть "те рамки, которые работали раньше"
- Шахтер получил соперника в стыковом раунде Лиги Европы
- Зинченко против обидчика Шахтера. Состоялась жеребьевка 1/8-й финала ЛЧ
- Международная федерация тенниса в мае объявит решение по россиянам на Олимпиаде 2024
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО