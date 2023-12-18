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Бывший тренер Серены Уильямс: Джокович пришёл и победил Федерера и Надаля, за это люди возненавидели его

Теннис

Серб продолжает демонстрировать высокий класс игры

Бывший тренер Серены Уильямс: Джокович пришёл и победил Федерера и Надаля, за это люди возненавидели его

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, высказался о негативном отношении болельщиков к сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

"Рафаэль Надаль и Роджер Федерер были величайшими суперзвёздами тенниса, но Новак Джокович пришёл и победил обоих, и за это люди возненавидели его. Но думаю, его освистывали и по другим причинам. Новак говорит, что ему не нравится этот негатив, но иногда он сам заставляет толпу освистывать его, потому что это помогает Джоковичу во время матчей. Не стоит забывать, что Новак — национальный герой в Сербии. Это величайшее имя в теннисе, и нам будет его не хватать, когда Джокович перестанет заниматься этим видом спорта", — приводит слова Муратоглу Tennis Infinity.

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