Тренер Надаля рассказал о восстановлении Рафы после травмы

Чемпион "Ролан Гаррос" — 1998, тренер испанца Рафаэля Надаля Карлос Мойя ответил, возникали ли ситуации во время восстановления подопечного от последней травмы, когда казалось, что он больше не вернётся на корт.

"Да. Это нормально, когда вы проходите через процесс, подобный восстановлению от этой операции… В конце концов, лечь под нож – это реально последнее средство, чтобы попытаться вернуться на корте и завершить на нём карьеру, я говорю это по своему опыту. Брея в расчёт все риски, он решился на это, потому что это был единственный для него вариант.

Когда мы запустили процесс восстановления, тренировались полтора или две месяца, то поняли, что прогресс идёт очень медленно. Причём мы не понимали, медленнее ли это, чем должно быть, ведь мы впервые попали в такую ситуацию. У вас возникают сомнения и в голове игрока тоже: "Как отреагирует его тело? Сможет ли оно выдержать нагрузки?" Возникает много вопросов. Это не было легко, отнюдь нет. Это была извилистая дорога со множеством препятствий", — приводит слова Мойи пресс-служба ATP.