Гаэль Монфис получил приглашение на турнир ATP-250 в Окленде

74-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис получил приглашение на турнир ATP-250. Соревнования пройдут в Окленде (Новая Зеландия).

Игры стартуют 8 января. Финальный день турнира запланирован на 13 января. В соревновании примут участие 28 теннисистов. Победителем предыдущего турнира ATP-250 в Окленде является французский теннисист, 76-я ракетка мира Ришар Гаске. Отметим, что в Новой Зеландии выступит и бывшая третья ракетка мира, украинка Элина Свитолина, которая является супругой Монфиса.

Напомним, Гаэль Монфис вернулся к играм в сезоне-2023 после серии травм стопы, на которой спортсмен перенёс операцию в мае 2022 года. В этом году француз стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).