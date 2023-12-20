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Ига Швёнтек: Сама читаю свои контракты, уже могла бы стать бухгалтером

Теннис

Польская теннисистка не доверяет агентам

Ига Швёнтек: Сама читаю свои контракты, уже могла бы стать бухгалтером

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о том, что она самостоятельно изучает финансовые детали своих контрактов.

"Я справляюсь с этим лично. Если бы кто-то мог мне помочь, то это, несомненно, мой отец. Но с самого раннего детства я хотела получать все больше и больше знаний и быть в курсе всего, что происходит, поэтому я читаю каждый контракт, который подписываю. Так что я действительно обо всем забочусь.

А когда дело доходит до налогов, мне приходится многому учиться, потому что сейчас я плачу налоги в пяти странах, и координировать все это, конечно, нелегко. Но, признаюсь, мне это нравится, потому что, если подумать, я действительно могла бы стать бухгалтером. Мне нравится сидеть за бумагами, складывать и составлять таблицы в Excel, так что для меня это не проблема.", — приводит слова Швёнтек PZU Grupa.

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