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Людмила Киченок: В следующем сезоне мы продолжим играть вместе с Еленой Остапенко
Украинка подвела итоги сезона
Фото: Kyiv Post
Экс-седьмая ракетка мира Людмила Киченок высказалась в комментарии порталу BTU о результатах сезона.
"По окончании минувшего сезона мне не хотелось далеко ехать и я была в Братиславе, где сейчас временно проживаю. Получилось провести немного времени в Варшаве, куда я ездила повидаться с подругой", — рассказала Людмила. "Предсезонку проходила частично в Риге у Елены Остапенко, частично здесь в Братиславе".
В следующем сезоне украинка продолжит выступать вместе с Еленой Остапенко и это будет их третий совместный сезон подряд.
"Да, в следующем сезоне мы продолжим играть вместе с Еленой Остапенко. Перед Australian Open планируем сыграть в Брисбене и Аделаиде", — поделилась своими планами Людмила Киченок.
Также Киченок прокомментировала новость, что фонд Элины Свитолиной будет управлять национальной женской сборной в Кубке Билли Джин Кинг в ближайшие четыре года.
"Я считаю, что это очень хорошая новость для нашего женского тенниса. Фонд Элины очень много делает для развития тенниса в Украине и очень успешно, как мне кажется. Уверена, что в сборной у них тоже это получится", — сказала Людмила.
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