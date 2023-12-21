Людмила Киченок: В следующем сезоне мы продолжим играть вместе с Еленой Остапенко

Экс-седьмая ракетка мира Людмила Киченок высказалась в комментарии порталу BTU о результатах сезона.

"По окончании минувшего сезона мне не хотелось далеко ехать и я была в Братиславе, где сейчас временно проживаю. Получилось провести немного времени в Варшаве, куда я ездила повидаться с подругой", — рассказала Людмила. "Предсезонку проходила частично в Риге у Елены Остапенко, частично здесь в Братиславе".

В следующем сезоне украинка продолжит выступать вместе с Еленой Остапенко и это будет их третий совместный сезон подряд.

"Да, в следующем сезоне мы продолжим играть вместе с Еленой Остапенко. Перед Australian Open планируем сыграть в Брисбене и Аделаиде", — поделилась своими планами Людмила Киченок.

Также Киченок прокомментировала новость, что фонд Элины Свитолиной будет управлять национальной женской сборной в Кубке Билли Джин Кинг в ближайшие четыре года.

"Я считаю, что это очень хорошая новость для нашего женского тенниса. Фонд Элины очень много делает для развития тенниса в Украине и очень успешно, как мне кажется. Уверена, что в сборной у них тоже это получится", — сказала Людмила.