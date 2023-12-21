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Людмила Киченок: В следующем сезоне мы продолжим играть вместе с Еленой Остапенко

Теннис

Украинка подвела итоги сезона

Людмила Киченок: В следующем сезоне мы продолжим играть вместе с Еленой Остапенко

Фото: Kyiv Post

Новина українською

Экс-седьмая ракетка мира Людмила Киченок высказалась в комментарии порталу BTU о результатах сезона.

"По окончании минувшего сезона мне не хотелось далеко ехать и я была в Братиславе, где сейчас временно проживаю. Получилось провести немного времени в Варшаве, куда я ездила повидаться с подругой", — рассказала Людмила. "Предсезонку проходила частично в Риге у Елены Остапенко, частично здесь в Братиславе".

В следующем сезоне украинка продолжит выступать вместе с Еленой Остапенко и это будет их третий совместный сезон подряд.

"Да, в следующем сезоне мы продолжим играть вместе с Еленой Остапенко. Перед Australian Open планируем сыграть в Брисбене и Аделаиде", — поделилась своими планами Людмила Киченок.

Также Киченок прокомментировала новость, что фонд Элины Свитолиной будет управлять национальной женской сборной в Кубке Билли Джин Кинг в ближайшие четыре года.

"Я считаю, что это очень хорошая новость для нашего женского тенниса. Фонд Элины очень много делает для развития тенниса в Украине и очень успешно, как мне кажется. Уверена, что в сборной у них тоже это получится", — сказала Людмила.

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Людмила Киченок
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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