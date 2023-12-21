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Ига Швёнтек стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года по версии Forbes

Теннис

Польская теннисистка заработала около 23 миллионов долларов

Ига Швёнтек стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года по версии Forbes

Фото: tennisnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2023 года. Его возглавила 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек.

Годовой доход первой ракетки мира, по оценкам издания, составил $ 23,9 млн, из них 9,9 млн — призовые. У Швёнтек есть контракты с Rolex, Visa, Infosys, Tecnifibre и Porsche.

Вторую строчку заняла 20-летняя фристайлистка Эйлин Гу. Двукратная олимпийская чемпионка, представляющая Китай, заработала в нынешнем году $ 22,1 млн, при этом за выступление на соревнованиях она получила всего $ 100 тыс. Топ-3 замкнула американка Кори Гауфф. Её годовой доход оценили в $ 21,7 млн.

В топ-10 рейтинга Forbes вошли сразу девять теннисисток.

1. Ига Швёнтек (Польша, 22 года) – $ 23,9 млн ($ 9,9 млн призовых).

2. (сноуборд) Эйлин Гу (Китай, 20 лет) – $ 22,1 млн ($ 100 тыс. призовых)

3. Кори Гауфф (США, 19 лет) – $ 21,7 млн ($ 6,7 млн призовых).

4. Эмма Радукану (Великобритания, 21 год) – $ 15,2 ($ 200 тыс. призовых).

5. Наоми Осака (Япония, 26 лет) – $ 15 млн (0 призовых).

6. Арина Соболенко (Беларусь, 25 лет) – $ 14,7 ($ 8,2 млн призовых).

7. Джессика Пегула (США, 29 лет) – $ 12,5 млн ($ 6 млн призовых).

8. Винус Уильямс (США, 43 года) – $ 12,2 млн ($ 200 тыс. призовых)

9. Елена Рыбакина (Казахстан, 24 года) – $ 9,5 ($ 5,5 млн призовых).

10. Лейла Фернандес (Канада, 21 год) – $ 8,8 ($ 1,8 млн призовых).

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Ига Швёнтек
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