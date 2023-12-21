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Ангелина Калинина одержала победу в номинации Heart Award

Теннис

Украинка поблагодарила всех болельщиков за голоса

Ангелина Калинина одержала победу в номинации Heart Award

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина заняла первое место в голосовании болельщиков в соцсетях в Кубке Билли Джин Кинг, которое проводилось в течение предыдущей недели.

"Огромная благодарность от чистого сердца всем людям за поддержку и голоса. Очень благодарна. Деньги будут переданы на счёт благотворительного фонда "Жизнелюб", который занимается поддержкой людей пожилого возраста в Киеве и по всей Украине", - написала Калинина в Instagram.

Напомним, что на награду также претендовали Виктория Грунчакова (Словакия), Кэти Бултер (Великобритания) и Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).

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Ангелина Калинина
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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