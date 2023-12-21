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Ангелина Калинина одержала победу в номинации Heart Award
Украинка поблагодарила всех болельщиков за голоса
фото - flashscore.com.ua
Украинская теннисистка Ангелина Калинина заняла первое место в голосовании болельщиков в соцсетях в Кубке Билли Джин Кинг, которое проводилось в течение предыдущей недели.
"Огромная благодарность от чистого сердца всем людям за поддержку и голоса. Очень благодарна. Деньги будут переданы на счёт благотворительного фонда "Жизнелюб", который занимается поддержкой людей пожилого возраста в Киеве и по всей Украине", - написала Калинина в Instagram.
Напомним, что на награду также претендовали Виктория Грунчакова (Словакия), Кэти Бултер (Великобритания) и Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).
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