Ангелина Калинина одержала победу в номинации Heart Award

Украинская теннисистка Ангелина Калинина заняла первое место в голосовании болельщиков в соцсетях в Кубке Билли Джин Кинг, которое проводилось в течение предыдущей недели.

"Огромная благодарность от чистого сердца всем людям за поддержку и голоса. Очень благодарна. Деньги будут переданы на счёт благотворительного фонда "Жизнелюб", который занимается поддержкой людей пожилого возраста в Киеве и по всей Украине", - написала Калинина в Instagram.

Напомним, что на награду также претендовали Виктория Грунчакова (Словакия), Кэти Бултер (Великобритания) и Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).