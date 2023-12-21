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Ига Швёнтек: Международные компании начали мной интересоваться, теперь мы можем позволить себе выбирать
Польская теннисистка рассказала о соглашениях с компаниями
Фото: twitter.com/WTA
Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что её команда внимательно оценивает компании, которые предлагают ей спонсорские контракты.
"Учитывая, что теперь меня знают во всём мире и международные компании начали мной интересоваться, мы можем позволить себе выбирать. Например, посмотреть, поддерживают ли эти компании те же благотворительные организации или разделяют те же ценности, что и я.
На основе этого мы и принимаем решения. Я отклонила несколько хороших предложений, потому что ценности компании не совпадали с моими", — приводит слова Швёнтек PZU Grupa.
Отметим, что у Швёнтек есть контракты с Rolex, Visa, Infosys, Tecnifibre и Porsche.
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