Ига Швёнтек: Международные компании начали мной интересоваться, теперь мы можем позволить себе выбирать

Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что её команда внимательно оценивает компании, которые предлагают ей спонсорские контракты.

"Учитывая, что теперь меня знают во всём мире и международные компании начали мной интересоваться, мы можем позволить себе выбирать. Например, посмотреть, поддерживают ли эти компании те же благотворительные организации или разделяют те же ценности, что и я.

На основе этого мы и принимаем решения. Я отклонила несколько хороших предложений, потому что ценности компании не совпадали с моими", — приводит слова Швёнтек PZU Grupa.

Отметим, что у Швёнтек есть контракты с Rolex, Visa, Infosys, Tecnifibre и Porsche.