  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек: Международные компании начали мной интересоваться, теперь мы можем позволить себе выбирать
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек: Международные компании начали мной интересоваться, теперь мы можем позволить себе выбирать

Теннис

Польская теннисистка рассказала о соглашениях с компаниями

Ига Швёнтек: Международные компании начали мной интересоваться, теперь мы можем позволить себе выбирать

Фото: twitter.com/WTA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что её команда внимательно оценивает компании, которые предлагают ей спонсорские контракты.

"Учитывая, что теперь меня знают во всём мире и международные компании начали мной интересоваться, мы можем позволить себе выбирать. Например, посмотреть, поддерживают ли эти компании те же благотворительные организации или разделяют те же ценности, что и я.

На основе этого мы и принимаем решения. Я отклонила несколько хороших предложений, потому что ценности компании не совпадали с моими", — приводит слова Швёнтек PZU Grupa.

Отметим, что у Швёнтек есть контракты с Rolex, Visa, Infosys, Tecnifibre и Porsche.

По теме
yellow-arrow
Долгополов: Самый страшный день был, когда минометные снаряды упали совсем близко от нас
yellow-arrow
Ангелина Калинина одержала победу в номинации Heart Award
yellow-arrow
Ига Швёнтек стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года по версии Forbes
Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости