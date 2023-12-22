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Джейми Маррей стал директором турнира ATP-500 в Лондоне

Теннис

Теннисист продолжит выступать в туре

Джейми Маррей стал директором турнира ATP-500 в Лондоне

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира в паре Джейми Маррей стал директором турнира ATP-500 в Queen’s Club, пишет официальный сайт Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA).

"Мы рады приветствовать Джейми на посту директора турнира в Queen’s Club. За последние несколько лет Джейми продемонстрировал огромную страсть и способность к управлению теннисными турнирами, а его исключительные знания о теннисе, которые он приобрёл в течение двух 10-летий, помогут нам оставаться одним из самых престижных турниров в мире.

Мы считаем, что очень важно давать британским игрокам возможность развивать свою карьеру как на корте, так и за его пределами", – приводит слова директора LTA по цифровым технологиям Криса Полларда официальный сайт организации.

Стоит отметить, что в 2024-м Маррей продолжит выступать в туре как обычно, однако не будет участвовать в самом турнире в Queen’s Club и в турнирах на неделе до него.

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Джейми Маррей
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