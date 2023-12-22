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Швёнтек: Можно подумать, что в детстве я могла не спать ночами, но нет
Польская теннисистка рассказала о своем детстве
Фото: Eurosport
Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о проблемах с социализацией в подростковом возрасте.
"Можно подумать, что в детстве я могла не спать ночами, мечтая стать известной теннисисткой, но нет. Честно говоря, ночами я мечтала о том, чтобы чувствовать себя более естественно при взаимодействии с людьми. В моей жизни было время, когда я была настолько замкнутой, что общение с людьми становилось для меня настоящим испытанием.
Пока мне не исполнилось 17 или 18 лет, мне бывало трудно даже смотреть людям в глаза. Меня бесило, что это было так сложно для меня. Я страдала из-за того, что не могла найти контакт с людьми. Иногда я просто не знала, что сказать. Светская беседа не была для меня естественной. Моя история не похожа на истории многих других спортсменов, и это нормально", — приводит слова Швёнтек The Players' Tribune.
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