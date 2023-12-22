  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Швёнтек: Можно подумать, что в детстве я могла не спать ночами, но нет
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швёнтек: Можно подумать, что в детстве я могла не спать ночами, но нет

Теннис

Польская теннисистка рассказала о своем детстве

Швёнтек: Можно подумать, что в детстве я могла не спать ночами, но нет

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о проблемах с социализацией в подростковом возрасте.

"Можно подумать, что в детстве я могла не спать ночами, мечтая стать известной теннисисткой, но нет. Честно говоря, ночами я мечтала о том, чтобы чувствовать себя более естественно при взаимодействии с людьми. В моей жизни было время, когда я была настолько замкнутой, что общение с людьми становилось для меня настоящим испытанием.

Пока мне не исполнилось 17 или 18 лет, мне бывало трудно даже смотреть людям в глаза. Меня бесило, что это было так сложно для меня. Я страдала из-за того, что не могла найти контакт с людьми. Иногда я просто не знала, что сказать. Светская беседа не была для меня естественной. Моя история не похожа на истории многих других спортсменов, и это нормально", — приводит слова Швёнтек The Players' Tribune.

По теме
yellow-arrow
Джейми Маррей стал директором турнира ATP-500 в Лондоне
yellow-arrow
Долгополов: Самый страшный день был, когда минометные снаряды упали совсем близко от нас
yellow-arrow
Ига Швёнтек: Международные компании начали мной интересоваться, теперь мы можем позволить себе выбирать
Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости