  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек: Надаль является для меня источником вдохновения
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек: Надаль является для меня источником вдохновения

Теннис

Польская теннисистка высказалась о возвращении испанца в тур

Ига Швёнтек: Надаль является для меня источником вдохновения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о возвращении испанца Рафаэля Надаля и японки Наоми Осаки в новом сезоне.

"Мне очень нравится наблюдать за ними, поэтому как болельщик я очень рада, что они возвращаются. Рада, что смогу увидеть их игру.

Рафа, как я уже говорила, является для меня источником вдохновения. Просто надеюсь, что он будет хорошо играть. С Наоми мы можем встретиться на корте, и это довольно интересно. Но я рада её возвращению. Она достигла других целей и теперь может вернуться к теннису. Мне любопытно, как они проявят себя после возвращения. Это опытные теннисисты, и я надеюсь, что у них всё сложится хорошо", — приводит слова Швёнтек The National News.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас провел совместную тренировку с Янником Синнером
yellow-arrow
Маркета Вондроушова признана лучшей спортсменкой года в Чехии
yellow-arrow
Швёнтек: Можно подумать, что в детстве я могла не спать ночами, но нет
Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости