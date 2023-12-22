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Ига Швёнтек: Надаль является для меня источником вдохновения
Польская теннисистка высказалась о возвращении испанца в тур
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о возвращении испанца Рафаэля Надаля и японки Наоми Осаки в новом сезоне.
"Мне очень нравится наблюдать за ними, поэтому как болельщик я очень рада, что они возвращаются. Рада, что смогу увидеть их игру.
Рафа, как я уже говорила, является для меня источником вдохновения. Просто надеюсь, что он будет хорошо играть. С Наоми мы можем встретиться на корте, и это довольно интересно. Но я рада её возвращению. Она достигла других целей и теперь может вернуться к теннису. Мне любопытно, как они проявят себя после возвращения. Это опытные теннисисты, и я надеюсь, что у них всё сложится хорошо", — приводит слова Швёнтек The National News.
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