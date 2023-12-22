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Карлос Алькарас провел совместную тренировку с Янником Синнером
Теннисисты провели тренировку в академии тренера Алькараса
Фото: Getty Images
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер провели совместную тренировку в академии тренера Алькараса – чемпиона "Ролан Гаррос" 2003 года Хуан-Карлоса Ферреро.
"Спасибо Яннику за то, что пришёл тренироваться к нам! Отличное утро и отличная тренировочная сессия! Разминка перед 2024 годом", — прокомментировал встречу Алькарас.
"Спасибо, что приняли! Хороший тренировочный день", — ответил испанцу Синнер.
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