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Карлос Алькарас провел совместную тренировку с Янником Синнером

Теннис

Теннисисты провели тренировку в академии тренера Алькараса

Карлос Алькарас провел совместную тренировку с Янником Синнером

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер провели совместную тренировку в академии тренера Алькараса – чемпиона "Ролан Гаррос" 2003 года Хуан-Карлоса Ферреро.

"Спасибо Яннику за то, что пришёл тренироваться к нам! Отличное утро и отличная тренировочная сессия! Разминка перед 2024 годом", — прокомментировал встречу Алькарас.

"Спасибо, что приняли! Хороший тренировочный день", — ответил испанцу Синнер.

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