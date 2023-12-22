Четыре украинские теннисистки поборются за выход в основную сетку Australian Open-2024

Опубликован заявочный список женской квалификации Открытого чемпионата Австралии. За выход в основную сетку будут бороться четыре украинские теннисистки: Даяна Ястремская (№102 WTA), Дарья Снигур (№134 WTA), Юлия Стародубцева (№156 WTA) и Катарина Завацкая (№173 WTA).

Даяна Ястремская будет шестой раз стартовать на турнире в Мельбурне. Дарья Снигур четвертый раз выступит на Australian Open. Что касается Юлии Стародубцевой, то она впервые выступит на австралийском "мэйджоре".

Катарина Завацкая пятый раз сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Ее лучший результат — второй круг квалификации (2020, 2021, 2023).