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Ига Швёнтек: Это большая цель выступить Олимпиаде в Париже
Польская тенниситка рассказала о целях на сезон
Фото: tennisnet
Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос о возможном выступлении на Олимпиаде в Париже.
"Да, конечно, это большая цель. Очевидно, у нас будет время об этом подумать перед началом грунтового сезона. Но сейчас я думаю только об Австралии и стараюсь не забегать слишком далеко, потому что сезон длинный и многое может случиться", — приводит слова Швёнтек TennisUpToDate.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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