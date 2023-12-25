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Ига Швёнтек: Это большая цель выступить Олимпиаде в Париже

Теннис

Польская тенниситка рассказала о целях на сезон

Ига Швёнтек: Это большая цель выступить Олимпиаде в Париже

Фото: tennisnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос о возможном выступлении на Олимпиаде в Париже.

"Да, конечно, это большая цель. Очевидно, у нас будет время об этом подумать перед началом грунтового сезона. Но сейчас я думаю только об Австралии и стараюсь не забегать слишком далеко, потому что сезон длинный и многое может случиться", — приводит слова Швёнтек TennisUpToDate.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Ига Швёнтек
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