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Энди Маррей рассказал, когда завершит карьеру
Британец думает о перспективах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей, занимающий 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), рассказал, когда завершит карьеру.
"Тело старое, но я всё ещё люблю тренироваться и путешествовать. Сейчас вдали от дома (в Австралии) немного сложнее - у меня молодая семья, а это тяжело. Но я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться с лучшими игроками мира, и буду продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу этого делать", - цитирует британца Daily Express.
Ранее в Брисбен на турнир, который пройдёт с 31 декабря по 7 января, прибыл испанец Рафаэль Надаль, начинающий своё возвращение в тур.
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