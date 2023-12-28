Энди Маррей рассказал, когда завершит карьеру

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей, занимающий 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), рассказал, когда завершит карьеру.

"Тело старое, но я всё ещё люблю тренироваться и путешествовать. Сейчас вдали от дома (в Австралии) немного сложнее - у меня молодая семья, а это тяжело. Но я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться с лучшими игроками мира, и буду продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу этого делать", - цитирует британца Daily Express.

Ранее в Брисбен на турнир, который пройдёт с 31 декабря по 7 января, прибыл испанец Рафаэль Надаль, начинающий своё возвращение в тур.