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Сачко вышел в финал квалификации турнира АТР 250 в Гонконге
Надо бороться за основную сетку
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №169) вышел в финал квалификации турнира серии АТР 250 в Гонконге (Китай). В матче 1/2 квалификации наш спортсмен победил венгра Жомборома Пироша (АТР №127).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу Виталия, в активе которого 4 подачи на вылет, 19 виннеров, 6 из 13 использованных брейков, 8 из 10 отыгранных брейков, 9 невыужденных и 0 двойных ошибок.
В борьбе за основную сетку соревнований Сачко сыграет с французом Теренсом Атманом (АТР №144).
Напомним, что ранее Костюк с
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