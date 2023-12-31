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АТР назвали лучший розыгрыш 2023 года. Видео
Болельщики были в восторге
Getty Images/Global Images Ukraine
АТР определили победителей в номинации "Лучший розыгрыш 2023". В поединке между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом теннисисты издали серию из 25 ударов разной силы и направлений.
В итоге в розыгрыше триумфовал Синнер, которому удалось обвести вышедшего к сетке соперника. Произошло это на турнире в американском Майами.
Видео розыгрыша:
Напомним, что ранее Костюк
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