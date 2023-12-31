АТР назвали лучший розыгрыш 2023 года. Видео

АТР определили победителей в номинации "Лучший розыгрыш 2023". В поединке между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом теннисисты издали серию из 25 ударов разной силы и направлений.

В итоге в розыгрыше триумфовал Синнер, которому удалось обвести вышедшего к сетке соперника. Произошло это на турнире в американском Майами.

Видео розыгрыша: