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АТР назвали лучший розыгрыш 2023 года. Видео

Теннис
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Болельщики были в восторге

АТР назвали лучший розыгрыш 2023 года. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

АТР определили победителей в номинации "Лучший розыгрыш 2023". В поединке между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом теннисисты издали серию из 25 ударов разной силы и направлений.

В итоге в розыгрыше триумфовал Синнер, которому удалось обвести вышедшего к сетке соперника. Произошло это на турнире в американском Майами.

Видео розыгрыша:

Напомним, что ранее Костюк успешно стартовала на турнире в Брисбене.

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