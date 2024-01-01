  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэдь Надаль: Не могу знать, позволит ли мне моё тело наслаждаться теннисом
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэдь Надаль: Не могу знать, позволит ли мне моё тело наслаждаться теннисом

Теннис

Испанец потерпел поражение в своем первом матче после возвращения на корт

Рафаэдь Надаль: Не могу знать, позволит ли мне моё тело наслаждаться теннисом

фото - atptour.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист и экс-первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль поделился планами на 2024 год.

"Никогда не знаешь, как всё сложится. Я не могу предсказать, что будет происходить в ближайшие полгода. Не могу знать, позволит ли мне моё тело наслаждаться теннисом так же, как я делал это последние 20 лет. Не знаю, позволит ли оно мне соревноваться. Я имею в виду не победы на всех больших турнирах, а счастье, которое приносит мне теннис. Хочу выходить на корт и понимать, что могу соревноваться и противостоять любому сопернику" — приводит слова Надаля Gotennis.

Сейчас Надаль не готов сказать с точностью, продолжит ли он карьеру или этот сезон станет для него последним.

По теме
yellow-arrow
Наоми Осака одержала победу в первом матче после 15-месячного перерыва
yellow-arrow
Виталий Сачко вышел в основной раунд турнира ATP 250 в Гонконге
yellow-arrow
Леся Цуренко начала с победы выступления на турнире WTA-250 в Окленде
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости