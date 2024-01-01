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Рафаэдь Надаль: Не могу знать, позволит ли мне моё тело наслаждаться теннисом
Испанец потерпел поражение в своем первом матче после возвращения на корт
фото - atptour.com
Испанский теннисист и экс-первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль поделился планами на 2024 год.
"Никогда не знаешь, как всё сложится. Я не могу предсказать, что будет происходить в ближайшие полгода. Не могу знать, позволит ли мне моё тело наслаждаться теннисом так же, как я делал это последние 20 лет. Не знаю, позволит ли оно мне соревноваться. Я имею в виду не победы на всех больших турнирах, а счастье, которое приносит мне теннис. Хочу выходить на корт и понимать, что могу соревноваться и противостоять любому сопернику" — приводит слова Надаля Gotennis.
Сейчас Надаль не готов сказать с точностью, продолжит ли он карьеру или этот сезон станет для него последним.
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