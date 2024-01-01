Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович: Я не сразу нашёл свою игру в матче с Чжан Чжичжэнем
Серб высказался о победе
Фото: twitter.com
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою первую победу в новом сезоне.
Это произошло на командном турнире United Cup, где Джокович со счётом 6:3, 6:2 обыграл 58-ю ракетку мира, представителя Китая Чжан Чжичжэня.
"Я не сразу нашёл свою игру. Первые пять-шесть геймов не мог войти в ритм, но это нормально. Когда ты больше месяца не проводил официальных матчей, разумеется, нужно немного времени, чтобы разогнаться — а он хорошо подавал.
Думаю, я тоже отлично справился с подачей. Каждый раз, когда мне нужно было справиться с трудной ситуацией при счёте 15:15 или 30:30, мне удавалось хорошо подать", — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Популярное сейчас
- Глава СБУ Малюк: Российского флота в Крыму не должно быть вообще
- Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства
- ГУР МО Украины: В результате удара по Белгороду ликвидирован российский офицер следственного комитета
- Леся Цуренко начала с победы выступления на турнире WTA-250 в Окленде
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО