  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович: Я не сразу нашёл свою игру в матче с Чжан Чжичжэнем
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович: Я не сразу нашёл свою игру в матче с Чжан Чжичжэнем

Теннис

Серб высказался о победе

Новак Джокович: Я не сразу нашёл свою игру в матче с Чжан Чжичжэнем

Фото: twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою первую победу в новом сезоне.

Это произошло на командном турнире United Cup, где Джокович со счётом 6:3, 6:2 обыграл 58-ю ракетку мира, представителя Китая Чжан Чжичжэня.

"Я не сразу нашёл свою игру. Первые пять-шесть геймов не мог войти в ритм, но это нормально. Когда ты больше месяца не проводил официальных матчей, разумеется, нужно немного времени, чтобы разогнаться — а он хорошо подавал.

Думаю, я тоже отлично справился с подачей. Каждый раз, когда мне нужно было справиться с трудной ситуацией при счёте 15:15 или 30:30, мне удавалось хорошо подать", — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

По теме
yellow-arrow
Илья Марченко уступил на старте соревнований в Нумеа
yellow-arrow
Зинченко обошел Ломаченко и возглавил рейтинг самых популярных украинских спортсменов в Instagram
yellow-arrow
Даяна Ястремская покидает турнир в Брисбене на старте соревнований
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости