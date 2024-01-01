Новак Джокович: Я не сразу нашёл свою игру в матче с Чжан Чжичжэнем

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою первую победу в новом сезоне.

Это произошло на командном турнире United Cup, где Джокович со счётом 6:3, 6:2 обыграл 58-ю ракетку мира, представителя Китая Чжан Чжичжэня.

"Я не сразу нашёл свою игру. Первые пять-шесть геймов не мог войти в ритм, но это нормально. Когда ты больше месяца не проводил официальных матчей, разумеется, нужно немного времени, чтобы разогнаться — а он хорошо подавал.

Думаю, я тоже отлично справился с подачей. Каждый раз, когда мне нужно было справиться с трудной ситуацией при счёте 15:15 или 30:30, мне удавалось хорошо подать", — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.