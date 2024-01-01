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Свитолина: Мне всегда хотелось сыграть против Возняцки
Украинка высказалась о предстоящем матче
Фото: twitter.com
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью The Tennis Letter высказалась о предстоящем матче с датчанкой Каролин Возняцки.
"Это будет непросто. Но я очень жду этого матча. Когда я узнала, что Каролин возвращается, мне всегда хотелось сыграть против нее. Это будет увлекательное событие".
Напомним, что сам матч состоится 2 января.
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Источник:Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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