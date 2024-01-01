Свитолина: Мне всегда хотелось сыграть против Возняцки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью The Tennis Letter высказалась о предстоящем матче с датчанкой Каролин Возняцки.

"Это будет непросто. Но я очень жду этого матча. Когда я узнала, что Каролин возвращается, мне всегда хотелось сыграть против нее. Это будет увлекательное событие".

Напомним, что сам матч состоится 2 января.