Дарья Снигур уступила на старте турнира WTA 125 в Австралии

Дарья Снигур покидает турнир WTA 125 в Австралии. В матче первого круга она уступила представительнице Франции Осеан Додан.

Канберра, Австралия. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Осеан Додан (Франция) 6:7(2), 3:6

Для украинской теннисистки это поражение стало вторым от Осеан Додан.

Теперь Дарьи Снигур на следующей неделе предстоит сыграть в квалификации Australian Open.