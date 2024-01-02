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Рафаэль Надаль одержал первую победу после возвращения

Теннис

Долгожданная победа испанца

Рафаэль Надаль одержал первую победу после возвращения

Фото: NU.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в матче первого круга мужского одиночного разряда турнира ATP-250 в Брисбене. Соперником испанца был австрийский теннисист Доминик Тим (98-я ракетка мира).

Брисбен. 1-й круг

Рафаэль Надаль — Доминик Тим 7:5, 6:1

Матч длился 1 час 28 минут. Испанский теннисист сделал три эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. По ходу матча Тим также три раза подал навылет и сделал три двойные ошибки.

Во втором круге Brisbane International Надаль сыграет с победителем поединка Аслан Карацев — Джэйсона Каблера.

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Рафаэль Надаль
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