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Рафаэль Надаль одержал первую победу после возвращения
Долгожданная победа испанца
Фото: NU.nl
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в матче первого круга мужского одиночного разряда турнира ATP-250 в Брисбене. Соперником испанца был австрийский теннисист Доминик Тим (98-я ракетка мира).
Брисбен. 1-й круг
Рафаэль Надаль — Доминик Тим 7:5, 6:1
Матч длился 1 час 28 минут. Испанский теннисист сделал три эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. По ходу матча Тим также три раза подал навылет и сделал три двойные ошибки.
Во втором круге Brisbane International Надаль сыграет с победителем поединка Аслан Карацев — Джэйсона Каблера.
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