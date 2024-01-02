United Cup-2024. Новак Джокович уверенно обыграл Иржи Легечку

На групповом этапе командного турнира United Cup — 2024 первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Чехии Иржи Легечкой (31-й в рейтинге ATP).

Новак Джокович - Иржи Легечка 6:1, 6:7 (3:7), 6:1

Команды Чехии и Сербии выступают в группе Е.

Матч продлился 2 часа 18 минут. Джокович трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Легечки четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Также сегодня в группе Е сборные Чехии и Сербии проведут ещё один матч.