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МЧМ-2024. Сборная Финляндии в первом четвертьфинальном матче обыграла Словакию

Теннис

Все решилось в овертайме

МЧМ-2024. Сборная Финляндии в первом четвертьфинальном матче обыграла Словакию

Фото: linkedin.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

2 января прошёл первый матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Словакии и Финляндии.

Победу в овертайме одержали финны со счётом 4:3.

U20 ЧМ-2024. 1/4 финала

Словакия — Финляндия 3:4

Счёт в матче открыли словаки, когда Адам Сикора на последней секунде первого периода под сирену забросил шайбу в ворота Никласа Кокко. На старте второго периода финны сравняли счёт. Финнам удалось выйти вперёд на первой минуте третьего периода, далее команды обменялись шайбами и перевели матч в овертайм. В овертайме победу Финляндии принёс точный бросок Ере Лассилы на 24-й секунде.

Напомним, во второй игре 1/4 плей-офф МЧМ молодёжная сборная Канады встречается с национальной командой Чехии.

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