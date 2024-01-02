Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЧМ-2024. Сборная Финляндии в первом четвертьфинальном матче обыграла Словакию
Все решилось в овертайме
Фото: linkedin.com
2 января прошёл первый матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Словакии и Финляндии.
Победу в овертайме одержали финны со счётом 4:3.
U20 ЧМ-2024. 1/4 финала
Словакия — Финляндия 3:4
Счёт в матче открыли словаки, когда Адам Сикора на последней секунде первого периода под сирену забросил шайбу в ворота Никласа Кокко. На старте второго периода финны сравняли счёт. Финнам удалось выйти вперёд на первой минуте третьего периода, далее команды обменялись шайбами и перевели матч в овертайм. В овертайме победу Финляндии принёс точный бросок Ере Лассилы на 24-й секунде.
Напомним, во второй игре 1/4 плей-офф МЧМ молодёжная сборная Канады встречается с национальной командой Чехии.
Популярное сейчас
- Роман Григорчук: О стиле Черноморца, уникальном случае в карьере, судьбе Салюка и Брагару и мыслях о Европе
- Боту: Для Трубина все могло закончиться хуже, если бы он не был так силен психологически
- Гай: Обо мне говорят, что я сепаратист. Это не так, я люблю Украину
- Надаль проиграл первый после возвращения на корт поединок
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО