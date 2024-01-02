Рафаэль Надаль: Я очень рад, что у меня снова появилась возможность почувствовать дух соперничества

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями о первой победе после возвращения в теннис.

"Очень эмоциональный день для меня. Всем известно, что это был не просто очередной матч… Я очень рад, что у меня снова появилась возможность почувствовать дух соперничества. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуться. В такой день, как сегодня, после долгого перерыва в теннисе могло произойти всё что угодно. Я доволен тем, как всё прошло. Ничего не изменилось в том, что я говорил последнее время: это один шаг, и впереди ещё долгий путь. Первый матч почти за год, который, честно говоря, прошёл хорошо, но это всего лишь матч. Важно, что я здоров и оставался здоровым на протяжении всей встречи", — написал Надаль в своих соцсетях.

Надаль одержал победу в матче мужского одиночного разряда турнира ATP-250 над австрийским теннисистом Домиником Тимом (98-я ракетка мира). Встреча проходила в Брисбене.