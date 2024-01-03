Новак Джокович уступил Алексу де Минору в четвертьфинальном матче United Cup-2024

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в первом матче встречи команд Сербии и Австралии в 1/4 финала командного турнира United Cup.

United Cup. 1/4 финала

Алекс де Минор — Новак Джокович 4:6, 4:6

Австралийский теннисист сделал семь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Соперничавший с ним Джокович сделал четыре эйса и совершил меньшее количество двойных ошибок — одну.

Напомним, командный теннисный турнир United Cup проходит в Австралии с 29 декабря 2023 по 7 января 2024 года.