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Новак Джокович уступил Алексу де Минору в четвертьфинальном матче United Cup-2024

Теннис

Серб потерпел поражение в первом матче

Новак Джокович уступил Алексу де Минору в четвертьфинальном матче United Cup-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в первом матче встречи команд Сербии и Австралии в 1/4 финала командного турнира United Cup.

United Cup. 1/4 финала

Алекс де Минор — Новак Джокович 4:6, 4:6

Австралийский теннисист сделал семь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Соперничавший с ним Джокович сделал четыре эйса и совершил меньшее количество двойных ошибок — одну.

Напомним, командный теннисный турнир United Cup проходит в Австралии с 29 декабря 2023 по 7 января 2024 года.

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