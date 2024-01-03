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Новак Джокович получил травму запястья в матче United Cup
Серб сможет продолжить выступление
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о повреждении запястья, полученном в ходе матча United Cup с австралийцем Алексом де Минором.
"Если честно, я думаю, со мной всё будет в порядке. Но это оказало большое влияние сегодня, особенно на удар справа и подачу", — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
Также спортсмен поделился планами в преддверии старта Australian Open. Напомним, турнир начнётся 14 января и продлится две недели.
"Просто попытаюсь восстановиться — прежде всего справиться с проблемами с запястьем и всем остальным, с чем я боролся последние пару дней. Буду следовать рутинному режиму восстановления и тренировок, набирая форму к Открытому чемпионату Австралии", — добавил Джокович.
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