Новак Джокович получил травму запястья в матче United Cup

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о повреждении запястья, полученном в ходе матча United Cup с австралийцем Алексом де Минором.

"Если честно, я думаю, со мной всё будет в порядке. Но это оказало большое влияние сегодня, особенно на удар справа и подачу", — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Также спортсмен поделился планами в преддверии старта Australian Open. Напомним, турнир начнётся 14 января и продлится две недели.

"Просто попытаюсь восстановиться — прежде всего справиться с проблемами с запястьем и всем остальным, с чем я боролся последние пару дней. Буду следовать рутинному режиму восстановления и тренировок, набирая форму к Открытому чемпионату Австралии", — добавил Джокович.