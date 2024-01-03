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Ига Швёнтек одержала 100-ю победу в статусе первой ракетки мира
Показатель побед теннисистки составил 86,2 процента
Фото: WTA Tennis
Победительница четырёх турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 100-ю победу в качестве первой ракетки мира.
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Юбилейная победа была одержана в четвертьфинальном матче командного турнира United Cup, проходящего с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года в Австралии, против китаянки Чжэн Циньвэнь (6:2, 6:3).
Для достижения отметки в 100 выигранных матчей польской теннисистке понадобилось провести 116 встреч.
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