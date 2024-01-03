Людмила и Надежда Киченок вышли в парный четвертьфинал турнира в Брисбене

3 января состоялись матчи украинских теннисисток Людмилы и Надежды Киченок. В матчах второго круга в парной сетке турнира WTA в Австралии Надежда Киченок в паре с Даниэль Коллинс обыграли теннисисток без флага Веронику Кудерметову и Людмилу Самсонову.

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Брисбен, Австралия. 3 января

Надежда Киченок/Даниэль Коллинс(Украина/США) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова 1:6, 6:4, 10-5

Людмила Киченок/Елена Остапенко(Украина/Латвия) - Екатерина Александрова/Анна Калинская - 5:7, 7:5, 13-11

Теперь в четвертьфинальном поединке теннисистки встретятся с Грет Миннен/Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания).

В параллельном матче Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко оказались сильнее ещё одной пары из страны-агрессорки Екатерины Александровой и Анны Калинской. Далее пятые сеяные сыграют с парой Магда Линетт/Бернарда Пера.