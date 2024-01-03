  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Алекс де Минор прервал победную серию Джоковича
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алекс де Минор прервал победную серию Джоковича

Теннис

Она составляла 43 матча

Алекс де Минор прервал победную серию Джоковича

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский теннисист Алекс де Минор, обыгравший первую ракетку мира Новака Джоковича в матче командного турнира United Cup со счётом 6:4, 6:4, прервал победную серию серба в Австралии.

Серия побед Новака Джоковича на австралийских кортах составляла 43 матча. Спортсмен не проигрывал в Австралии с 22 января 2018 года, когда серб в четвёртом круге Australian Open уступил Чхун Хёну (Южная Корея).

После того поражения Джокович четырежды становился победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису (2019, 2020, 2021, 2023), взял со сборной Сербии командный ATP Cup 2020 года и победил на турнире категории ATP-250 в Аделаиде в 2023 году.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас: Хочу выиграть ещё один турнир Большого шлема
yellow-arrow
Циципас рассказал, как проходит его восстановление от травмы
yellow-arrow
Людмила и Надежда Киченок вышли в парный четвертьфинал турнира в Брисбене
Новак Джокович Алекс де Минор
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости