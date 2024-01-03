Алекс де Минор прервал победную серию Джоковича

Австралийский теннисист Алекс де Минор, обыгравший первую ракетку мира Новака Джоковича в матче командного турнира United Cup со счётом 6:4, 6:4, прервал победную серию серба в Австралии.

Серия побед Новака Джоковича на австралийских кортах составляла 43 матча. Спортсмен не проигрывал в Австралии с 22 января 2018 года, когда серб в четвёртом круге Australian Open уступил Чхун Хёну (Южная Корея).

После того поражения Джокович четырежды становился победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису (2019, 2020, 2021, 2023), взял со сборной Сербии командный ATP Cup 2020 года и победил на турнире категории ATP-250 в Аделаиде в 2023 году.