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Карлос Алькарас: Хочу выиграть ещё один турнир Большого шлема

Теннис

Испанец поделился своими планами на предстоящий сезон

Карлос Алькарас: Хочу выиграть ещё один турнир Большого шлема

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас поделился целями на наступивший сезон-2024.

"Моя цель на 2024 год? Выиграть ещё один турнир "Большого шлема" и медаль на Олимпийских играх. Но если бы мне пришлось выбирать между одним или другим, я бы выбрал золотую медаль в Париже", — приводит слова Алькараса испанский Eurosport.

Помимо одиночного разряда на Олимпиаде, Алькарас мечтает о том, чтобы сыграть в паре с Рафаэлем Надалем.

Стоит отметить, что в этом году Карлос принял решение не играть подготовительные турниры перед Открытым чемпионатом Австралии.

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Карлос Алькарас
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