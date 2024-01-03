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Карлос Алькарас: Хочу выиграть ещё один турнир Большого шлема
Испанец поделился своими планами на предстоящий сезон
Фото: Eurosport
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас поделился целями на наступивший сезон-2024.
"Моя цель на 2024 год? Выиграть ещё один турнир "Большого шлема" и медаль на Олимпийских играх. Но если бы мне пришлось выбирать между одним или другим, я бы выбрал золотую медаль в Париже", — приводит слова Алькараса испанский Eurosport.
Помимо одиночного разряда на Олимпиаде, Алькарас мечтает о том, чтобы сыграть в паре с Рафаэлем Надалем.
Стоит отметить, что в этом году Карлос принял решение не играть подготовительные турниры перед Открытым чемпионатом Австралии.
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