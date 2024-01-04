Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
19-летняя Кори Гауфф пробилась в третий круг турнира WTA-250 в Окленде
Американка отдала сопернице лишь три гейма
Третья ракетка мира Кори Гауфф вышла в третий круг теннисного турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче второго круга американка обыграла 117-ю ракетку мира чешку Бренду Фрухвиртову.
WTA-250. Окленд
Кори Гауфф — Бренда Фрухвиртова 6:3, 6:0
Встреча теннисисток продолжалась 1 час 9 минут. Гауфф сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Фрухвиртовой два эйса и три двойные ошибки, а также она реализовала один брейк-пойнт из шести.
В следующем раунде Гауфф сыграет с победителем пары Лулу Сун (Швейцария) – Варвара Грачёва (Франция).
Популярное сейчас
- Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико
- Феноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча
- Милевский: Пока летели после поражения Реалу в ЛЧ 1:5, так в самолете нормально стресс убрали
- Надаль проиграл первый после возвращения на корт поединок
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО