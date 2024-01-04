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19-летняя Кори Гауфф пробилась в третий круг турнира WTA-250 в Окленде

Теннис

Американка отдала сопернице лишь три гейма

19-летняя Кори Гауфф пробилась в третий круг турнира WTA-250 в Окленде

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира Кори Гауфф вышла в третий круг теннисного турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче второго круга американка обыграла 117-ю ракетку мира чешку Бренду Фрухвиртову.

WTA-250. Окленд

Кори Гауфф — Бренда Фрухвиртова 6:3, 6:0

Встреча теннисисток продолжалась 1 час 9 минут. Гауфф сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Фрухвиртовой два эйса и три двойные ошибки, а также она реализовала один брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Гауфф сыграет с победителем пары Лулу Сун (Швейцария) – Варвара Грачёва (Франция).

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