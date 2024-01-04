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United Cup-2024. Сборная Франции обыграла Норвегию и вышла в полуфинал соревнований

Теннис

Каспер Рууд принес единственную победу для норвежцев

United Cup-2024. Сборная Франции обыграла Норвегию и вышла в полуфинал соревнований

Фото: World Today News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная команда Франции стала полуфиналистом турнира United Cup — 2024, проходящего в Австралии с 29 декабря 2023 по 7 января 2024 года.

В четвертьфинальном матче со сборной Норвегии французы оказались сильнее со счётом 2-1.

Сборная Франции стала третьим полуфиналистом турнира. Последний полуфиналист определится во встрече команд Греции и Германии.

United Cup. 1/4 финала.

Франция — Норвегия 2-1

Каролин Гарсия — Малене Хельгё — 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5)

Адриан Маннарино — Каспер Рууд — 1:6, 4:6

Каролин Гарсия/Эдуард Роже-Васслен — Улрикке Эйкери/Каспер Рууд — 7:5, 6:4

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