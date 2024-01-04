Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
United Cup-2024. Сборная Франции обыграла Норвегию и вышла в полуфинал соревнований
Каспер Рууд принес единственную победу для норвежцев
Фото: World Today News
Национальная команда Франции стала полуфиналистом турнира United Cup — 2024, проходящего в Австралии с 29 декабря 2023 по 7 января 2024 года.
В четвертьфинальном матче со сборной Норвегии французы оказались сильнее со счётом 2-1.
Сборная Франции стала третьим полуфиналистом турнира. Последний полуфиналист определится во встрече команд Греции и Германии.
United Cup. 1/4 финала.
Франция — Норвегия 2-1
Каролин Гарсия — Малене Хельгё — 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5)
Адриан Маннарино — Каспер Рууд — 1:6, 4:6
Каролин Гарсия/Эдуард Роже-Васслен — Улрикке Эйкери/Каспер Рууд — 7:5, 6:4
Популярное сейчас
- Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ
- США планируют утилизировать ATACMS, которые могли бы передать Украине - СМИ
- Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико
- Костюк в первом матче сезона побеждает Богдан на старте турнира в Брисбене
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости