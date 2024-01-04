Рафаэль Надаль: Меня радуют две победы после возвращения

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

В матче второго круга Надаль (WC) обыграл австралийца Джэйсона Каблера (WC) со счётом 6:1, 6:2.

"Думаю, я очень хорошо начал матч, с хорошим настроем. Я смотрел, как играет Джэйсон, знал, что он хорошо чувствует себя на задней линии. И я должен был стараться доминировать. План сработал, так что для меня это был очень позитивный матч.

Возможность провести завтра ещё один поединок для меня очень много значит. Две победы после долгого отсутствия в туре – то, что меня радует.

Мне нужны матчи, нужно здоровье, нужно продолжать хорошо тренироваться. Конечно, последние два матча очень помогают – даже пара в первый день. Для меня каждый день, когда есть возможность играть, – это отличная новость, поэтому я просто рад. Приятно вернуться через долгое время и чувствовать себя конкурентоспособным. Посмотрим, как далеко я смогу зайти", — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.