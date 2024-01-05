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United Cup-2024. Сборная Германии вышла в полуфинал соревнований
Шансы на победу были у каждой из команд, но судьба встречи решилась в третьем сете
Фото: sport.ru
Национальная команда Германии стала последним полуфиналистом турнира United Cup, проходящего с 29 декабря по 7 января в Австралии.
Все решилось в встрече смешанных пар, в которой сошлись Мария Саккари/Петрос Циципас (Греция) - Лаура Зигемунд/Александр Зверев (Германия).
Игра завершилась победой немецкой пары. Итоговый счёт матчевой встречи 2:1 в пользу Германии.
Напомним, команда Греции открыла счёт усилиями Марии Саккари, обыгравшей Анжелику Кербер 6:0, 6:3. Затем Александр Зверев обыграл Стефаноса Циципаса 6:4, 6:4 и сравнял счёт в противостоянии.
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