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United Cup-2024. Сборная Германии вышла в полуфинал соревнований

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Шансы на победу были у каждой из команд, но судьба встречи решилась в третьем сете

United Cup-2024. Сборная Германии вышла в полуфинал соревнований

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная команда Германии стала последним полуфиналистом турнира United Cup, проходящего с 29 декабря по 7 января в Австралии.

Все решилось в встрече смешанных пар, в которой сошлись Мария Саккари/Петрос Циципас (Греция) - Лаура Зигемунд/Александр Зверев (Германия).

Игра завершилась победой немецкой пары. Итоговый счёт матчевой встречи 2:1 в пользу Германии.

Напомним, команда Греции открыла счёт усилиями Марии Саккари, обыгравшей Анжелику Кербер 6:0, 6:3. Затем Александр Зверев обыграл Стефаноса Циципаса 6:4, 6:4 и сравнял счёт в противостоянии.

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