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Доминик Тим выступит в основной сетке Australian Open-2024

Теннис

Австриец попал в основу из-за отказа американца Райлли Опелки

Доминик Тим выступит в основной сетке Australian Open-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим попал в основную сетку Australian Open.

Это случилось после отказа от выступления на турнире американца Райлли Опелки, бывшей 17-й ракетки мира, который ранее планировал сыграть по защищённому рейтингу.

30-летний Доминик Тим сейчас является 98-й ракеткой мира. Сезон-2024 теннисист начал, пройдя квалификацию турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), однако в первом круге спортсмен потерпел поражение от выступавшего по уайлд-кард вернувшегося в тур испанца Рафаэля Надаля.

Напомним, Australian Open — 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия).

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Доминик Тим
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