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Доминик Тим выступит в основной сетке Australian Open-2024
Австриец попал в основу из-за отказа американца Райлли Опелки
Австрийский теннисист Доминик Тим попал в основную сетку Australian Open.
Это случилось после отказа от выступления на турнире американца Райлли Опелки, бывшей 17-й ракетки мира, который ранее планировал сыграть по защищённому рейтингу.
30-летний Доминик Тим сейчас является 98-й ракеткой мира. Сезон-2024 теннисист начал, пройдя квалификацию турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), однако в первом круге спортсмен потерпел поражение от выступавшего по уайлд-кард вернувшегося в тур испанца Рафаэля Надаля.
Напомним, Australian Open — 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия).
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