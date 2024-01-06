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Свитолина о полуфинале Окленда: Было очень сложно сегодня
Это было заметно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) прокомментировала
"Сегодня было очень тяжело. Раньше на этом турнире я отыграла три тяжелых раунда, играла до поздней ночи. После вчерашней игры я смогла пойти спать слишком поздно, потому было сложно. Сегодня я играла так, будто завтра просто не наступит. Пыталась вынудить себя, я боролась, хотела отдать все силы для победы.
Соперница сегодня показала мощную игру? Да, я пыталась просто перебить еще один мяч через сетку и использовать свои шансы, когда такие появлялись. Было реально сложно сегодня. Но я пыталась подталкивать себя к борьбе, хотела сосредоточиться на том, что в моих силах сделать. Я хотела бы поблагодарить зрителей за поддержку, потому что вы действительно вдохновляли меня" – сказала украинка.
Напомним, что финальный матч турнира состоится завтра, 7 января. Соперницей нашей спортсменки станет американка, третья ракетка планеты Коко Гауфф.
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