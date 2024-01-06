Свитолина-Сию: Видео-обзор поединка и шансы украинки в битве против Гауфф

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) вышла в финал турнира серии WTA250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/2 соревнований наша спортсменка победила представительницу Китая Сию Ван (WTA №71).

Вашему вниманию видео-обзор поединка: