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Свитолина-Сию: Видео-обзор поединка и шансы украинки в битве против Гауфф

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Свитолина-Сию: Видео-обзор поединка и шансы украинки в битве против Гауфф

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) вышла в финал турнира серии WTA250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/2 соревнований наша спортсменка победила представительницу Китая Сию Ван (WTA №71).

Вашему вниманию видео-обзор поединка:

В воскресенье, 7 января, Свитолина сыграет финальный поединок турнира против американки, третьей ракетки мира Коко Гауфф. Букмекеры считают фаворитом в этом матче нашу соперницу. Так, на ее победу специалисты дают коэффициент 1,23, в то время как на триумф Свитолиной – 4,40. Наиболее вероятным итогом матча считается победа Коко в двух сетах (1,70).

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