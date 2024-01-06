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Свитолина-Сию: Видео-обзор поединка и шансы украинки в битве против Гауфф
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Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) вышла в
Вашему вниманию видео-обзор поединка:
В воскресенье, 7 января, Свитолина сыграет финальный поединок турнира против американки, третьей ракетки мира Коко Гауфф. Букмекеры считают фаворитом в этом матче нашу соперницу. Так, на ее победу специалисты дают коэффициент 1,23, в то время как на триумф Свитолиной – 4,40. Наиболее вероятным итогом матча считается победа Коко в двух сетах (1,70).
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