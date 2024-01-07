Монфис трогательно поддержал Свитолину после финала Окленда. Фото

Французский теннисист Гаэль Монфис поддержал свою жену, украинку Элину Светолину (WTA №25) после финального матча турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Какая борьба! Не тот результат, которого хотелось, но я невероятно горжусь тобой, какое прекрасное начало года!

Поздравляем Коко с такой упорной победой" – написал Монфис.