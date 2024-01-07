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Монфис трогательно поддержал Свитолину после финала Окленда. Фото
Хорошие слова от мужа
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Французский теннисист Гаэль Монфис поддержал свою жену, украинку Элину Светолину (WTA №25) после
"Какая борьба! Не тот результат, которого хотелось, но я невероятно горжусь тобой, какое прекрасное начало года!
Поздравляем Коко с такой упорной победой" – написал Монфис.
Напомним, что ранее Свитолина
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