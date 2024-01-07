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Костюк: Хочу проверить себя на уровне ТОП 10, насколько стабильной смогу там быть

Теннис
Обновлено

На ТОП 10 нужно еще наиграть

Костюк: Хочу проверить себя на уровне ТОП 10, насколько стабильной смогу там быть

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №38) рассказала о разнице в выступлениях на Australian Open в юном возрасте (14 лет) и уже во взрослый период жизни. Ее слова цитирует официальный сайт соревнований:

"Иногда я думаю, что очень важно вернуться назад и прожить в своей голове все те положительные моменты, потому что я была такой другой, я была такой молодой. Это не значит, что я была лучше или хуже, просто это было другое время, и с него можно многое взять.

Это были очень эмоциональные, очень переполняющие и очень счастливые времена. В жизни бывают моменты, когда ты действительно чувствуешь, что достиг своего пика, и именно так я чувствовала себя в те годы. Я не думаю, что так должно быть всегда, и я не думаю, что это вообще возможно.

Сейчас у меня совсем другой период жизни. Я действительно чувствую себя по-другому вне корта и на корте. Я не знаю, как сложится для меня этот год, но надеюсь, что очень хорошо. Я уже много лет в туре. Это действительно много, и я надеюсь, что наконец-то смогу почувствовать себя по-другому, а не просто подающей надежды молодой звездой.

Мне очень интересно, что я буду чувствовать, когда начну выигрывать большие титулы, потому что это давление, которое я раньше не испытывала, и каждый справляется с ним по-своему. Сейчас я уже не чувствую особого давления, потому что для меня, честно говоря, нет никакой разницы по рейтингу, 40, 60 или 80 в мире... Я думаю, что настоящая разница начинается, когда ты входишь в ТОП 10. Именно на этом уровне я хочу проверить себя, насколько стабильна я могу быть, как я могу удержаться на этом месте и не стать "чудом на один раз". Я с нетерпением жду такого давления и опыта" – сказала Марта.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала проигрыш в финале Окленда.

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