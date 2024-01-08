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Директор Australian Open: Мы с нетерпением ждём Надаля в следующем году

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Директор Australian Open: Мы с нетерпением ждём Надаля в следующем году

фото - atptour.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор Australian Open Крейг Тайли прокомментировал снятие Рафаэля Надаля с турнира.

"Мы с нетерпением ждём его в следующем году. Мы ещё успеем встретиться до его отъезда, я задам ему вопрос о том, собирается ли он приехать в 2025 году. Но я не сомневаюсь, что Рафа из тех игроков, кто будет играть до последнего, пока позволяет здоровье.

Ему нравится выступать, и, конечно, мы бы хотели видеть его здесь при любых обстоятельствах. Я скажу Рафе, что у него есть незаконченное дело в Мельбурне. Он может ответить, что всем всё доказал, выиграв турнир в 2022 году. Но болельщики хотят видеть его на Australian Open, мы ждём его.

Конечно, всё зависит только от Рафы. Мы поддержим любое его решение. Посмотрим, сможем ли мы найти способ завлечь его сюда. Ему нужно как минимум две-три недели, чтобы отдохнуть и восстановиться, прежде чем он снова сможет играть.

Рафа – особенный игрок, если он не готов на 100%, он не будет участвовать в соревнованиях, потому что всегда играет на победу", – приводит слова Тайли портал Tennis Up to Date.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 28 января.

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