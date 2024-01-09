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Джокович: Поэтому я всё время думаю о том, как долго мне играть

Теннис

Серб рассказал, как тяжело переносит отсутствие семьи

Джокович: Поэтому я всё время думаю о том, как долго мне играть

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович накануне старта Открытого чемпионата Австралии рассказал о возникающих мыслях о возможном завершении карьеры.

"Во мне всегда есть часть ребёнка, который просто любит теннис и знает только о теннисе… и этот ребёнок всё ещё хочет продолжать. Но, с другой стороны, я отец двоих детей, я нахожусь вдали от своей семьи, и каждый раз, когда путешествую на длительный период времени, это разбивает мне сердце. Поэтому я всё время думаю о том, как долго мне играть, сколько турниров сыграть, стоит ли оно того?" — цитирует Джоковича Sport Klub.

Напомним, соревнования в основной сетке Открытого чемпионата Австралии начнутся 14 января и продлятся две недели.

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