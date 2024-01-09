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Джон Макинрой: Алькарас - это идеальное сочетание всех эпох и стилей игры
Американец восхищен молодым талантом
Getty Images/Global Images Ukraine
Семикратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.
"Сейчас теннис находится в процессе поиска идеального сочетания всех эпох и стилей игры. И я думаю, что Алькарас представляет собой что-то вроде этого. Он — идеальное сочетание всего, что мы видели до сих пор. Появление Карлоса в туре дало надежду нынешнему поколению теннисистов. Это стало поворотным моментом для других.
Конечно, во многом успех Алькараса связан с тренером Хуан-Карлосом Ферреро, они нашли прекрасный баланс в работе. Ферреро выступает в роли отца, он был с Карлосом ещё до того, как он стал первой ракеткой мира. Я бы не стал ничего менять в их работе, в их взаимоотношениях. Они обожают друг друга, между ними есть связь, и мне бы хотелось, чтобы так и осталось", — приводит слова Макинроя Relevo.
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