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Джон Макинрой: Алькарас - это идеальное сочетание всех эпох и стилей игры

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Джон Макинрой: Алькарас - это идеальное сочетание всех эпох и стилей игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

"Сейчас теннис находится в процессе поиска идеального сочетания всех эпох и стилей игры. И я думаю, что Алькарас представляет собой что-то вроде этого. Он — идеальное сочетание всего, что мы видели до сих пор. Появление Карлоса в туре дало надежду нынешнему поколению теннисистов. Это стало поворотным моментом для других.

Конечно, во многом успех Алькараса связан с тренером Хуан-Карлосом Ферреро, они нашли прекрасный баланс в работе. Ферреро выступает в роли отца, он был с Карлосом ещё до того, как он стал первой ракеткой мира. Я бы не стал ничего менять в их работе, в их взаимоотношениях. Они обожают друг друга, между ними есть связь, и мне бы хотелось, чтобы так и осталось", — приводит слова Макинроя Relevo.

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