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Ига Швёнтек стала амбассадором известной компании

Теннис

Теннисистка заключила контракт с Lego Group

Ига Швёнтек стала амбассадором известной компании

Фото: tennisnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек заключила партнёрское соглашение с датской компанией Lego Group.

"С этого дня я являюсь амбассадором бренда Lego в Польше. Уверена, что продолжу получать удовольствие от сборки Lego в рамках психологической подготовки к соревнованиям", — написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в прошедшем сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе стала чемпионкой "Ролан Гаррос" и победительницей Итогового турнира WTA.

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Ига Швёнтек
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