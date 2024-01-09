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Ига Швёнтек стала амбассадором известной компании
Теннисистка заключила контракт с Lego Group
Фото: tennisnet
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек заключила партнёрское соглашение с датской компанией Lego Group.
"С этого дня я являюсь амбассадором бренда Lego в Польше. Уверена, что продолжу получать удовольствие от сборки Lego в рамках психологической подготовки к соревнованиям", — написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в прошедшем сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе стала чемпионкой "Ролан Гаррос" и победительницей Итогового турнира WTA.
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