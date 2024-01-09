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Ига Швёнтек сыграет на турнире в Штутгарте

Теннис

Теннисистка подтвердила свое участие в турнире

Ига Швёнтек сыграет на турнире в Штутгарте

Фото: ABS-CBN News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подтвердила участие в турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщает официальный сайт WTA.

Также на соревнованиях выступят трёхкратная чемпионка "Больших шлемов" немка Анжелика Кербер и чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану.

В 2024 году турнир пройдёт с 15 по 21 апреля.

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