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Ига Швёнтек сыграет на турнире в Штутгарте
Теннисистка подтвердила свое участие в турнире
Фото: ABS-CBN News
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подтвердила участие в турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщает официальный сайт WTA.
Также на соревнованиях выступят трёхкратная чемпионка "Больших шлемов" немка Анжелика Кербер и чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану.
В 2024 году турнир пройдёт с 15 по 21 апреля.
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