Ига Швёнтек сыграет на турнире в Штутгарте

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подтвердила участие в турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщает официальный сайт WTA.

Также на соревнованиях выступят трёхкратная чемпионка "Больших шлемов" немка Анжелика Кербер и чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану.

В 2024 году турнир пройдёт с 15 по 21 апреля.