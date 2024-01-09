Ангелина Калинина и Леся Цуренко сыграют в основной сетке турнира WTA-500 в Абу-Даби

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№28 WTA) и Леся Цуренко (№32 WTA) вошли в основную заявку турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Напомним, что турнир пройдет с 5 по 11 февраля.

Также в числе участниц основной сетки находятся Елена Рыбакина, Онс Жабер, Мария Саккари, Барбора Крейчикова, Елена Остапенко и Эмма Радукану, которая стала обладательницей wild card.