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Алексей Крутых с победы стартовал на турнире в Канберре
Теннисист успешно преодолел стартовый раунд
Фото: Maia Open 2021
Украинский теннисист Алексей Крутых вышел во второй круг "челленджере" в Аргентине. На старте соревнований он обыграл аргентинца Гонсало Вильянуэву.
Канберра, Австралия. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) - Гонсало Вильянуэва (Аргентина) 4:6, 7:5, 7:6(2)
Для Крутых этот матч стал первым в новом сезоне. Теннисисты обменялись выигранными сетами, а в решающем матч перешел на тай-брейк. Алексей выиграл первые шесть розыгрышей и с третьего матчбола оформил победу. Сам же мат продлился около трех часов.
Во втором круге соревнований украинский теннисист сыграет с бразильцем Матеусом Алвешем.
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