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Алексей Крутых с победы стартовал на турнире в Канберре

Теннис

Теннисист успешно преодолел стартовый раунд

Алексей Крутых с победы стартовал на турнире в Канберре

Фото: Maia Open 2021

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Алексей Крутых вышел во второй круг "челленджере" в Аргентине. На старте соревнований он обыграл аргентинца Гонсало Вильянуэву.

Канберра, Австралия. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Гонсало Вильянуэва (Аргентина) 4:6, 7:5, 7:6(2)

Для Крутых этот матч стал первым в новом сезоне. Теннисисты обменялись выигранными сетами, а в решающем матч перешел на тай-брейк. Алексей выиграл первые шесть розыгрышей и с третьего матчбола оформил победу. Сам же мат продлился около трех часов.

Во втором круге соревнований украинский теннисист сыграет с бразильцем Матеусом Алвешем.

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Алексей Крутых
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