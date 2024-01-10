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Алькарас проиграл де Минору в благотворительном матче
Теннисисты готовятся к Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл австралийцу Алексу де Минору (10-й в рейтинге ATP) в благотворительном матче, прошедшем в Мельбурне в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии — 2024.
Открытый чемпионат Австралии — 2024
Карлос Алькарас — Алекс де Минор 6:4, 5:7, 1:0 [10:3]
Алькарасу предстоит провести ещё один благотворительный матч перед началом турнира «Большого шлема». На этот раз соперником испанского теннисиста станет представитель Норвегии Каспер Рууд, занимающий 11-е место в мировом рейтинге. Игра состоится 12 января.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2024 пройдёт в Мельбурне с 14 по 28 января.
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