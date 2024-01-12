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Новак Джокович сыграет с 18-летним Дино Прижмичем на старте Australian Open-2024
Сербу попался легкий соперник
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом круге Открытого чемпионата Австралии 24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет со 178-й ракеткой мира Дино Прижмичем из Хорватии.
Действующий чемпион получил первый номер посева. В случае прохода дальше во втором раунде серб сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Марк Полманс (Австралия).
Открытый чемпионат Австралии в 2024 году впервые в истории начнётся с воскресенья и продлится 15 дней — с 14 по 28 января.
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